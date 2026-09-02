Первое в мире соглашение: "Кернел" продал низкоуглеродистое масло с эко-премией

Что известно о сделке

Покупателем стала международная транснациональная корпорация, уплатившая дополнительную премию к рыночной цене за подтвержденное сокращение выбросов непосредственно в цепи производства.

В "Кернеле" отмечают, что главная ценность сделки - изменение подхода к декарбонизации производственной цепи, то есть уменьшение выбросов парниковых газов от производства масла.

Вместо покупки компенсационных углеродных сертификатов на рынке, покупатель получает продукт, который изначально выращен с меньшим влиянием на окружающую среду, потому что "Кернел" уменьшает выбросы непосредственно при производстве и на всех этапах цепи поставок.

Как удалось снизить углеродный выброс

Снижение углеродного следа достигается на трех этапах:

На поле во время выращивания. В основе проекта уникальная система точного расчета углеродного следа урожая на уровне отдельных полей с учетом почв, погодных условий, севооборота и технологий выращивания. Это позволяет определить поля, где подсолнечник выращивается с наименьшим влиянием на климат, и формировать низкоуглеродные цепи снабжения.

В основе проекта уникальная система точного расчета углеродного следа урожая на уровне отдельных полей с учетом почв, погодных условий, севооборота и технологий выращивания. Это позволяет определить поля, где подсолнечник выращивается с наименьшим влиянием на климат, и формировать низкоуглеродные цепи снабжения. Прозрачное отслеживание. Компания отслеживает всю цепь – от полей с самым низким углеродным следом через элеваторы к заводу – и может подтвердить, с каких именно полей происходит продукция и какой объем пониженных парниковых газов с ними связан.

Компания отслеживает всю цепь – от полей с самым низким углеродным следом через элеваторы к заводу – и может подтвердить, с каких именно полей происходит продукция и какой объем пониженных парниковых газов с ними связан. На производстве. Перерабатывающие предприятия "Кернел" используют электроэнергию из возобновляемых источников, что дополнительно сокращает выбросы в атмосферу.

Как это повлияет на мировой агрорынок

Мировой рынок низкоуглеродистой агропродукции пока только формируется. Размер климатической премии рассчитывается в зависимости от объема подтвержденного сокращения выбросов и рыночной стоимости тонны углерода, поэтому цена может достигать 100 долларов и более тонны CO₂-экв.

Для дальнейшей автоматизации расчетов, обеспечения соответствия международным стандартам и масштабирования низкоуглеродного предложения "Кернел" начал работу с технологической компанией Regrow.

"Несмотря на войну и постоянное давление на операционную деятельность, мы продолжаем работу над климатически устойчивыми решениями в агросекторе. И эта сделка доказывает, что можем не только внедрять соответствующие практики в производстве, но и подтверждать результат расчетами и превращать его в коммерческую ценность", - отметила руководительница направления.

Она добавила, что в компании сейчас работают над масштабированием проекта, чтобы иметь возможность предлагать такие решения большинству клиентов и поддерживать их климатические цели.

Это первый кейс на мировом агрорынке, когда прозрачность и верифицируемое сокращение выбросов по всей цепи производства сформировали реальную добавленную стоимость продукта.