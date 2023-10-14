Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск

Россияне активизировались на востоке

На днях стало известно, что россияне активизировали наступление на город Авдеевка в Донецкой области. Оккупанты массированно обстреливали город артиллерией и авиацией, а также наступали сразу по нескольким направлениям.

Сегодня же командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский сообщил, что российские войска начали интенсивно наступать на Купянско-Лиманском направлении с целью окружить город Купянск в Харьковской области.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", - отмечал он.

Цель наступления россиян

По словам военного эксперта Мусиенко, это уже не первая попытка россиян наступать на Купянск. Впервые оккупанты пытались снова захватить украинский город летом, но попытка была провальной для российской армии.

"Сейчас они предпринимают вторую попытку. Цель этих действий – не дать нам вести какие-либо контрнаступательные действия на юге, перехватить инициативу и войти в зимний период с боями на востоке", – пояснил он.

По мнению Мусиенко, россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ в зимний период, о котором неоднократно заявляли с украинской стороны. Именно поэтому, как объясняет эксперт, враг активизировался в восточном и юго-восточном направлениях.

"Это стратегический расчет, чтобы вовлечь нас в бои на востоке, чтобы затягивать максимально время, рассчитывая, что поддержка Украины со стороны Запада в следующем году уменьшится", - отметил эксперт.

Как добавил Мусиенко, хоть россиянам и удалось добиться тактических успехов на нескольких направлениях, но они незначительны и какого-либо большого продвижения российских войск пока не фиксировалось.

"Я думаю, что нашим силам может удаться отразить все эти многочисленные штурмы, истощить противника и весной, при условии нормальной поддержки со стороны партнеров, сформируем группировку, которая позволит нам продолжить контрнаступление", - резюмировал он.

Что известно о Купянске

Купянск - город в Харьковской области и второй по величине железнодорожный узел в области, расположенный в 40 км от границы с Россией. Это делает город важной точкой на карте.

Через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 Купянск был временно оккупирован. 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили город от российских оккупантов. Но город продолжает подвергаться российским обстрелам.