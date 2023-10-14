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Очень скудные. Кирби об успехах россиян при новом наступлении

Суббота 14 октября 2023 02:44
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Очень скудные. Кирби об успехах россиян при новом наступлении Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Успехи россиян при новом наступлении у Лимана и Авдеевки "очень скудны", а сама наступательная операция не стала сюрпризом для США.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Он отметил, что, как и при прошлом наступлении, россияне активно используют тактику волновых атак, бросая на украинские позиции плохо обученных солдат без снаряжения. В то же время Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", - отметил Кирби.

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские военные существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Вражеские атаки называют величайшим наступлением захватчиков на город с начала полномасштабной войны.

Отметим, что войска РФ активно пытаются оцепить город. В Силах обороны Украины считают, что таким образом захватчики хотят одержать хоть какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время наступления россияне использовали фосфор.

Больше о том, почему российские оккупанты штурмуют Авдеевку, которую называют "воротами в Донецк" - читайте в материале РБК-Украина.

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