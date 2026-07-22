Первая работа для молодежи: как государство помогает с трудоустройством и какие гарантии

Главное: Статистика трудоустройства. После начала полномасштабной войны через службу занятости работу нашли 323 тысячи украинцев в возрасте до 35 лет (39 тысяч - с начала 2026 года).

После начала полномасштабной войны через службу занятости работу нашли 323 тысячи украинцев в возрасте до 35 лет (39 тысяч - с начала 2026 года). Льготные категории. Государственные гарантии на первое рабочее место имеют выпускники школ/вузов и молодежь, освобожденная от срочной службы.

Государственные гарантии на первое рабочее место имеют выпускники школ/вузов и молодежь, освобожденная от срочной службы. Помощь бизнесу. Работодателям компенсируют 50% минимальной зарплаты за трудоустройство молодежи. В 2026 году это 4324 гривны в месяц.

Работодателям компенсируют 50% минимальной зарплаты за трудоустройство молодежи. В 2026 году это 4324 гривны в месяц. Условия для компаний. Субвенцию выплачивается до 6 месяцев. Зато бизнес обязан сохранить рабочее место для работника минимум на год.

Субвенцию выплачивается до 6 месяцев. Зато бизнес обязан сохранить рабочее место для работника минимум на год. Эффективность программы. С начала войны компенсациями воспользовались 6,3 тысячи молодых людей, из которых 1,3 тысячи получили работу в этом году.

Сколько молодых украинцев нашли работу

По данным ведомства, с 1 марта 2022 года по 23 июня 2026 года ее услугами воспользовались почти 717 тысяч украинцев в возрасте до 35 лет. Только с начала этого года помощь получили 88 тысяч молодых людей.

За этот период при содействии службы занятости:

новую работу нашли 323 тысячи молодых украинцев , из них 39 тысяч - с начала 2026 года;

, из них - с начала 2026 года; профессиональное обучение прошли 48 тысяч безработных , в том числе 7,7 тысячи в этом году;

, в том числе в этом году; к общественным и другим работам временного характера привлекли почти 21 тысячу человек , из них 2,3 тысячи - в этом году;

, из них - в этом году; почти 58 тысяч молодых людей получили направление на общественно полезные работы, в том числе 7 тысяч - в 2026 году.



Работа для молодежи в Украине (инфографика РБК-Украина)

Кто имеет дополнительные гарантии при трудоустройстве

В службе занятости напомнили, что закон предусматривает дополнительные гарантии для отдельных категорий молодежи.

Речь идет, в частности, о выпускниках учебных заведений, которые впервые устраиваются на работу, а также молодых людей, которые уволились со срочной военной или альтернативной службы и ищут первое место работы в течение шести месяцев после завершения учебы или службы.

С начала полномасштабного вторжения при содействии службы занятости первое рабочее место получили 5,3 тысяч безработных этой категории. Из них 196 человек были трудоустроены уже в 2026 году.

Какую поддержку могут получить работодатели

Для стимулирования трудоустройства молодежи действует государственная компенсационная программа для работодателей. Она предусматривает выплату компенсации в размере 50% минимальной заработной платы за трудоустройство по направлению службы занятости:

молодежи до 25 лет , имеющей страховой стаж не более 12 месяцев;

, имеющей страховой стаж не более 12 месяцев; молодежи до 35 лет - на первое рабочее место;

- на первое рабочее место; людей, уволенных со срочной или альтернативной службы, - на первое место работы после увольнения.

В 2026 году размер такой компенсации составляет 4324 гривны .

Средства работодателю выплачивают каждые два месяца работы нового работника - в первый, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый месяцы. В целом компенсацию можно получать не дольше шести месяцев.

При этом работодатель должен сохранить рабочее место по меньшей мере вдвое дольше выплаты компенсации. То есть, если компенсацию выплачивали в течение шести месяцев, работник должен проработать не менее года.

По информации Государственной службы занятости, с начала полномасштабной войны благодаря этой программе трудоустроили 6,3 тысяч молодых людей. Только с начала 2026 года ею воспользовались 1,3 тысячи человек.