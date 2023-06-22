Цуренко получила письмо о следствии по тренеру: он разнес WTA за потворство россиянам
Женская теннисная ассоциация (WTA) проинформировала украинскую теннисистку Лесю Цуренко об открытии дела против ее тренера Николая Власова. Ранее он инициировал расследование против руководителя организации Стива Саймона из-за симпатий к представителям РФ и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.
"Холодная война" команды опытной украинки и руководства женского тура началась весной. Тогда гендиректор WTA спровоцировал паническую атаку у 34-летней теннисистки.
Перед стартом поединка в Индиан-Уэллсе против белоруски Соболенко Саймон заявил Цуренко, что если теннисисты из РФ и Беларуси поддерживают войну против Украины, то это их собственное мнение. Тогда же он выразил уверенность в допуске россиян и белорусов к Олимпиаде. Из-за ментального давления украинская теннисистка снялась с турнира за несколько минут до начала встречи, а тренер попытался ее защитить.
"Он подал официальный запрос в WTA с требованием открыть дело. И вот сегодня я получила письмо, в котором ассоциация известила, что дело открыто против моего тренера. Единственного человека, вставшего на мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать" , – рассказала Цуренко.
Украинка уже связалась с адвокатами и будет строить с ними юридическую позицию. По ее словам, после непубличной жалобы на действия Саймона ни один другой функционер ассоциации не связался с ней для выяснения всех обстоятельств. По мнению Цуренко, WTA решила замолчать факт ментального абьюза.
К слову, белоруска Соболенко пожаловалась из-за собственного положения в результате войны РФ против Украины.
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