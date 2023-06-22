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Цуренко получила письмо о следствии по тренеру: он разнес WTA за потворство россиянам

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Сент-Питерсберг, Четверг 22 июня 2023 10:55
Цуренко получила письмо о следствии по тренеру: он разнес WTA за потворство россиянам Фото: Леся Цуренко повела борьбу за права теннисисток (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Женская теннисная ассоциация (WTA) проинформировала украинскую теннисистку Лесю Цуренко об открытии дела против ее тренера Николая Власова. Ранее он инициировал расследование против руководителя организации Стива Саймона из-за симпатий к представителям РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

"Холодная война" команды опытной украинки и руководства женского тура началась весной. Тогда гендиректор WTA спровоцировал паническую атаку у 34-летней теннисистки.

Перед стартом поединка в Индиан-Уэллсе против белоруски Соболенко Саймон заявил Цуренко, что если теннисисты из РФ и Беларуси поддерживают войну против Украины, то это их собственное мнение. Тогда же он выразил уверенность в допуске россиян и белорусов к Олимпиаде. Из-за ментального давления украинская теннисистка снялась с турнира за несколько минут до начала встречи, а тренер попытался ее защитить.

"Он подал официальный запрос в WTA с требованием открыть дело. И вот сегодня я получила письмо, в котором ассоциация известила, что дело открыто против моего тренера. Единственного человека, вставшего на мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать" , – рассказала Цуренко.

Украинка уже связалась с адвокатами и будет строить с ними юридическую позицию. По ее словам, после непубличной жалобы на действия Саймона ни один другой функционер ассоциации не связался с ней для выяснения всех обстоятельств. По мнению Цуренко, WTA решила замолчать факт ментального абьюза.

К слову, белоруска Соболенко пожаловалась из-за собственного положения в результате войны РФ против Украины.

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