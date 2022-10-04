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Первая ракетка мира не выиграл ни одного сета впервые за 11 месяцев

Фото: Карлос Алькарас вылетел после 1/16 финала турнира в Астане (twitter.com/ktf_kz)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейший теннисист планеты Карлос Алькарас прервал свою серию без "сухих" поражений, продолжавшуюся почти год, неудачей против бельгийца Давида Гоффена на турнире в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Astana Open-2022, 1-й раунд

Алькарас – Гоффен – 0:2 (5:7, 3:6)

Первый номер рейтинга ATP проиграл оппоненту в двух сетах. Первая партия длилась ровно час. Алькарас и Гоффен играли на равных и после двух брейков у каждого вышли на финальный отрезок при счете 5:5. Но здесь бельгийский теннисист выиграл "под ноль" свою подачу, а затем взял и гейм на подаче испанца.

Второй сет стал более простым испытанием для Гоффена. С брейком он повел 3:0, а затем – и 5:1. Еще два гейма 66-й номер мужской классификации отдал Алькарасу, но на большее сенсация сезона замахнуться не смог.

Как следствие, первая ракетка мира впервые за 62 матча не взял ни одного сета. В последний раз юный пиренеец проиграл "всухую" еще в ноябре 2021-го. Тогда он в двух партиях уступил французу Юго Гастону в Париже. Разочарованный Алькарас даже отказался от послематчевой пресс-конференции.

В сентябре после неожиданной победы на Открытом чемпионате США-2022 испанский теннисист стал лидером классификации теннисистов-профессионалов в 19 лет. В финале US Open он одолел Каспера Рууда.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

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Теннис