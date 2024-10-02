Сколько украинцев планируют уехать из-за возможных проблем в энергетике зимой, - опрос

Около 90% украинцев планируют провести осенне-зимний период 2024 года на своем постоянном месте жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Переместиться планируется около 10% респондентов. Из них 4% в пределах области, 3% в пределах страны, 2% за границу.

Две трети (64%) респондентов опрошенных украинцев на момент проведения опроса имели стабильную поставку электроэнергии, еще около 30% сообщили о минимальных отключениях, 4% сталкиваются с отключениями часто, еще 1% - постоянно. Среди регионов наихудшая ситуация в восточных областях: 13% опрошенных жителей отмечают частые отключения.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-23 сентября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.