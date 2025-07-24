ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Первая леди была мужчиной? Макрон подал в суд на блогершу за клевету

Четверг 24 июля 2025 06:32
UA EN RU
Первая леди была мужчиной? Макрон подал в суд на блогершу за клевету Фото: Эммануэль и Брижит Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на американскую блогершу и подкастершу Кэндис Оуэнс, которая утверждала, будто его супруга Брижит родилась мужчиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Иск чета Макронов подала в суд штата Делавэр. Они обвинили американку в клевете, отметив, что блогерша постоянно совершает абсурдные атаки в их адрес для привлечения большей аудитории и заработка.

Что предшествовало

Оуэнс утверждала в прошлом году, будто первая леди Франции родилась мужчиной, а звали ее, якобы, Жан-Мишель Тронье.

"Готова поставить на кон всю свою профессиональную репутацию, полагаясь на то, что Брижит Макрон - на самом деле мужчина", - говорила она.

С тех пор Оуэнс неоднократно говорила об этом в своем подкасте "Становление Брижит".

"Поскольку г-жа Оуэнс систематически подтверждала эти ложные утверждения в ответ на неоднократные запросы наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что обращение в суд - единственное, что можно сделать", - сказано в иске Макронов.

Отмечено, что президент Франции и первая леди давали подкастерше возможность отказаться от своих клеветнических слов, но та отказалась это сделать.

"Мы искренне надеемся, что этот иск расставит все на свои места и положит конец этой клеветнической кампании раз и навсегда", - добавлено в иске.

Рейтинг Макрона во Франции

Ранее во Франции был опубликован рейтинг доверия, который свидетельствует о том, что деятельность Макрона одобряют лишь 19% французов.

Отмечалось, что даже во время протестов "желтых жилетов", когда президент стал главным объектом народного возмущения, он имел 23% поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон
Новости
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки