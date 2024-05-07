Первая страна Африки подтвердила участие в саммите мира по Украине

Кабо-Верде стала первой африканской страной, которая подтвердила, что примет участие в саммите мира в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Как рассказал глава государства, он провел переговоры с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррейя и Силвой.

"Поблагодарил его за поддержку формулы мира и личную принципиальную позицию относительно российского вторжения. Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие в саммите мира", - добавил Зеленский.

Он отметил, что обсудил с премьером усилия для привлечения как можно большего количества стран Африки на саммит мира.

Зеленский подчеркнул, что голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине.