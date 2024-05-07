Первая страна Африки подтвердила участие в саммите мира по Украине
Кабо-Верде стала первой африканской страной, которая подтвердила, что примет участие в саммите мира в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Как рассказал глава государства, он провел переговоры с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррейя и Силвой.
"Поблагодарил его за поддержку формулы мира и личную принципиальную позицию относительно российского вторжения. Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие в саммите мира", - добавил Зеленский.
Он отметил, что обсудил с премьером усилия для привлечения как можно большего количества стран Африки на саммит мира.
Зеленский подчеркнул, что голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине.
Участники саммита мира
Стоит заметить, что в последние дни свое участие в саммите мира подтвердили лидеры Литвы, Польши, Латвии, Испании, Бельгии и Финляндии.
Также еще раньше участие анонсировали премьер Словакии Роберт Фицо и президент Франции Эммануэль Макрон.
В ходе саммита Киев запланировал обсуждение трех тем. Одна из них - освобождение пленных.
Более детально о том, что будут обсуждать на мероприятии, - в материале РБК-Украина.
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