Рада скасувала періодичну переатестацію моряків

"За" проголосували 330 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що національне законодавство України не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження диплому, а встановлює обов’язкові вимоги щодо проходження курсів підвищення кваліфікації та обов’язкового складання кожним моряком іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Таким чином, моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах та сучасні знання і практичні навички, змушені в обов’язковому порядку складати іспити у ДКК, "безпідставно витрачаючи при цьому грошові кошти та час своєї відпустки між рейсами".

Підкреслюється, що повторне підтвердження кваліфікації моряків створює значне навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а саме - збільшується кількість осіб, які залучаються для прийняття іспитів, у поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій під час обробки документів. Усе це призводить до утворення штучних черг для складання іспитів у ДКК.

Цей закон пропонує прибрати вимогу обовязкової періодичної переатестації.