За період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень через незаконне збагачення, - Холодницький

65 проваджень із 106 наразі розслідуються

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что за период работы НАБУ и САП начато 106 производств по признакам совершения преступления, которое предусматривает статья незаконное обогащение. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире программы "Право на власть".

По его словам, из 106 производств по признакам совершения преступления, которое предусматривает статья о незаконном обогащении, 65 являются такими, которые расследуются.

"Всего за период работы НАБУ и САП мы начали 106 производств по признакам преступления, предполагаемого как незаконное обогащение. Из них по состоянию на сейчас 65 производств являются такими, которые расследуются. 37 производств было закрыто. 4 производства было направлены в суд с обвинительными актами без сделок и любых других смягчающих обстоятельств. Поэтому я не могу согласиться, что эта статья была недейственна", - сообщил Холодницкий.

Напомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что около 70 уголовных дел должны быть закрыты после признания неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.