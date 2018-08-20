У період святкування Дня незалежності контроль на держкордоні буде посилено

Проводитиметься моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуться усі можливі терористичні загрози

Державна прикордонна служба України у період святкування Дня незалежності посилить контроль на держкордоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Як зазначається, контроль на кордоні буде посилено у період святкування Дня держпрапора (23 серпня) та Дня незалежності (24 серпня). Прикордонники у посиленому режимі працюватимуть у пунктах пропуску на кордоні, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі та на адмінкордоні з тимчасово окупованим півостровом Крим.

Зокрема, проводитиметься моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуть усі можливі терористичні загрози.

Так, на всі напрямки вийдуть додаткові наряди, транспорт на кордоні детально оглядатимуть із залученням кінологів зі службовими собаками, ретельно перевірятимуться документи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві з нагоди Дня незалежності відбудеться військовий парад, на яком буде представлено понад 200 одиниць військової техніки. Наразі триває підготовка озброєння та військової техніки для параду. У Міністерстві оборони повідомляли, що всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком та знаходяться на постійному контролі керівництва ЗСУ.

Зазначимо, сьогодні у Києві запланована чергова репетиція параду до Дня незалежності. Попередня проводилася 18 серпня. Загалом заплановано три репетиції, ще одна відбудеться 22 серпня.