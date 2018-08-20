У період святкування Дня незалежності контроль на держкордоні буде посилено

Новини Надзвичайні події 20.08.2018 - 11:51
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Проводитиметься моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуться усі можливі терористичні загрози

Державна прикордонна служба України у період святкування Дня незалежності посилить контроль на держкордоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Як зазначається, контроль на кордоні буде посилено у період святкування Дня держпрапора (23 серпня) та Дня незалежності (24 серпня). Прикордонники у посиленому режимі працюватимуть у пунктах пропуску на кордоні, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі та на адмінкордоні з тимчасово окупованим півостровом Крим. 

Зокрема, проводитиметься моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуть усі можливі терористичні загрози.

Так, на всі напрямки вийдуть додаткові наряди, транспорт на кордоні детально оглядатимуть із залученням кінологів зі службовими собаками, ретельно перевірятимуться документи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві з нагоди Дня незалежності відбудеться військовий парад, на яком буде представлено понад 200 одиниць військової техніки. Наразі триває підготовка озброєння та військової техніки для параду. У Міністерстві оборони повідомляли, що всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком та знаходяться на постійному контролі керівництва ЗСУ.

Зазначимо, сьогодні у Києві запланована чергова репетиція параду до Дня незалежності. Попередня проводилася 18 серпня. Загалом заплановано три репетиції, ще одна відбудеться 22 серпня.

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб У центрі Києва у зв'язку з підготовкою до параду до Дня незалежності сьогодні обмежать рух
Теги:  Государственная пограничная служба,  День независимости Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС