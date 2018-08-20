В период празднования Дня независимости контроль на госгранице будет усилен

Будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз

Государственная пограничная служба Украины в период празднования Дня независимости усилит контроль на госгранице. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

Как отмечается, контроль на границе будет усилен в период празднования Дня госфлага (23 августа) и Дня независимости (24 августа). Пограничники в усиленном режиме будут работать в пунктах пропуска на границе, в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным полуостровом Крым.

В частности, будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз.

Так, на все направления выйдут дополнительные наряды, транспорт на границе будут детально осматривать с привлечением кинологов со служебными собаками, тщательно будут проверяться документы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве по случаю Дня независимости пройдет военный парад, на котором будет представлено более 200 единиц военной техники. Сейчас продолжается подготовка вооружения и военной техники для парада. В Министерстве обороны сообщали, что все мероприятия по подготовке к параду идут по графику и находятся на постоянном контроле руководства ВСУ.

Отметим, сегодня в Киеве запланирована очередная репетиция парада ко Дню независимости. Предыдущая проводилась 18 августа. Всего запланировано три репетиции, еще одна состоится 22 августа.