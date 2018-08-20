В период празднования Дня независимости контроль на госгранице будет усилен

Новости Происшествия 20.08.2018 - 11:51
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз

Государственная пограничная служба Украины в период празднования Дня независимости усилит контроль на госгранице. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

Как отмечается, контроль на границе будет усилен в период празднования Дня госфлага (23 августа) и Дня независимости (24 августа). Пограничники в усиленном режиме будут работать в пунктах пропуска на границе, в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным полуостровом Крым.

В частности, будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз.

Так, на все направления выйдут дополнительные наряды, транспорт на границе будут детально осматривать с привлечением кинологов со служебными собаками, тщательно будут проверяться документы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве по случаю Дня независимости пройдет военный парад, на котором будет представлено более 200 единиц военной техники. Сейчас продолжается подготовка вооружения и военной техники для парада. В Министерстве обороны сообщали, что все мероприятия по подготовке к параду идут по графику и находятся на постоянном контроле руководства ВСУ.

Отметим, сегодня в Киеве запланирована очередная репетиция парада ко Дню независимости. Предыдущая проводилась 18 августа. Всего запланировано три репетиции, еще одна состоится 22 августа.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек В центре Киева в связи с подготовкой к параду ко Дню независимости сегодня ограничат движение
Теги:  Государственная пограничная служба,  День независимости Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС