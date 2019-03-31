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МВС зафіксувало понад 280 заяв про порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 12:34
МВС зафіксувало понад 280 заяв про порушення на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На одній із дільниць намагалися винести бюлетень

В ході виборів президента України, станом на 12:00 сьогодні, 31 березня, зафіксовано вже 284 заяви та повідомлення про порушення. Про це на брифінгу в МВС розказав Артем Шевченко, передає РБК-Україна.

За його словами, станом на 12:00 зареєстровано 284 заяви та повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом.

"Найбільше порушень пов'язано з незаконною агітацією. У нас вже три кримінальних провадження відкрито по факту порушень на виборах" - розказав він.

За його словами, на одній із дільниць намагалися винести бюлетень.

"У нас намагалися винести бюлетені, як "сувенір". Частина правопорушень пов'язана з нерозумінням виборцем законодавства  в частині розголошення таємниці голосування та в частині законодавства, яка забороняє фото та відео фіксацію", - додав він.

Нагадаємо, під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш. Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що в Херсонській області одна з дільничних комісій не отримала додаткові бюлетені, але відкрилася і запропонувала виборцям дочекатися їх. За даними спостерігачів ОПОРИ, виборці, які приходять на дільницю, не можуть проголосувати і починають сваритися з членами комісії.

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