Перешел на сторону врага. В Харьковской области будут судить экс-полицейского

В Харьковской области в суд направили обвинения в отношении экс-правоохранителя, который перешел на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Как отмечает Харьковская областная прокуратура, судить будут экс-правоохранителя из Харьковской области, который работал на оккупантов и после деоккупации пытался бежать в РФ.

Следствием установлено, что сразу после захвата ВС РФ пгт Большой Бурлук Купянского района экс-правоохранитель перешел на сторону врага. Обвиняемый помогал представителям страны-агрессора в создании нового оккупационного правоохранительного органа в населенном пункте. Он даже предложил своему коллеге пройти обучение в образовательном учреждении МВД РФ с дальнейшей перспективой получения звания "лейтенант" в правоохранительных органах РФ. Также экс-полицейский передал российской армии служебный автомобиль и разрешил пользоваться помещением кафе, принадлежащего его жене", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из секторов отделения полиции №1 Купянского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области составлен по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Задержан предатель в середине сентября в порядке ст. 208, ст. 615 УПК Украины на границе с РФ, когда он пытался скрыться.