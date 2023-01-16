ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Перешел на сторону врага. В Харьковской области будут судить экс-полицейского

Новина українською →
Харьков, Понедельник 16 января 2023 16:08
Перешел на сторону врага. В Харьковской области будут судить экс-полицейского Фото: в Харьковской области будут судить предателя-полицейского (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Харьковской области в суд направили обвинения в отношении экс-правоохранителя, который перешел на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как отмечает Харьковская областная прокуратура, судить будут экс-правоохранителя из Харьковской области, который работал на оккупантов и после деоккупации пытался бежать в РФ.

Следствием установлено, что сразу после захвата ВС РФ пгт Большой Бурлук Купянского района экс-правоохранитель перешел на сторону врага. Обвиняемый помогал представителям страны-агрессора в создании нового оккупационного правоохранительного органа в населенном пункте. Он даже предложил своему коллеге пройти обучение в образовательном учреждении МВД РФ с дальнейшей перспективой получения звания "лейтенант" в правоохранительных органах РФ. Также экс-полицейский передал российской армии служебный автомобиль и разрешил пользоваться помещением кафе, принадлежащего его жене", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Перешел на сторону врага. В Харьковской области будут судить экс-полицейского

Обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из секторов отделения полиции №1 Купянского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области составлен по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Задержан предатель в середине сентября в порядке ст. 208, ст. 615 УПК Украины на границе с РФ, когда он пытался скрыться.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителю столицы, организовавшему схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров.

Кроме того, мы писали, что прокурор Полтавской области настаивает на аресте мэра Полтавы Александра Мамая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа