Перешли на сторону врага. Двум экс-офицерам ВМС Украины сообщено о подозрении

Двум бывшим офицерам Военно-морских сил Украины, перешедшим на сторону РФ в 2014 году, сообщено о подозрении в дезертирстве и госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

О подозрении заочно сообщено бывшему начальнику штаба – первому заместителю начальника и командиру группы инженерного обеспечения инженерного отряда Центра оперативного (боевого) обеспечения.

Как выяснило следствие, в 2014 году во время временной оккупации территории Крыма бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины. Предав военную присягу на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага.

Подозреваемые отказались исполнять обязанности по несению военной службы в Вооруженных силах Украины. И с 2014 года до сих пор они проходят военную службу в составе вооруженных сил РФ в федеральном бюджетном учреждении "международный противоминный центр вооруженных сил РФ".

Фото: бывшие офицеры ВМС Украины, которых подозревают в госизмене и дезертирстве (gp.gov.ua)