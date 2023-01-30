Перейшли на бік ворога. Двом екс-офіцерам ВМС України повідомлено про підозру

Двом колишнім офіцерам Військово-морських сил України, які перейшли на бік РФ у 2014 році, повідомлено про підозру у дезертирстві та держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

Про підозру заочно повідомлено колишньому начальнику штабу – першому заступнику начальника та командиру групи інженерного забезпечення інженерного загону Центру оперативного (бойового) забезпечення.

Як з'ясувало слідство, у 2014 році під час тимчасової окупації території Криму колишні офіцери не з'явилися на службу до пункту постійної дислокації на материковій частині України. Здобувши військову присягу на вірність українському народу, вони перейшли на бік ворога.

Підозрювані відмовилися виконувати обов'язки щодо несення військової служби у Збройних силах України. І з 2014 року досі вони проходять військову службу у складі збройних сил РФ у федеральній бюджетній установі "міжнародний протимінний центр збройних сил РФ".

Фото: колишні офіцери ВМС України, яких підозрюють у держзраді та дезертирстві (gp.gov.ua)