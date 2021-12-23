З України намагалися нелегально вивезти найдорожчий метал у світі

Правоохоронці викрили двох зловмисників у Херсонській області під час огляду в міжнародному пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ". В одного з них у ручній поклажі виявили 10,05 г рідкого металу.

За попередньою оцінкою, це був осмій 187 - є одним з найдорожчих цінних металів. Вартість осмію в 30 разів перевищує ціну золота. Ринкова вартість металу складає до 200 тисяч доларів за один грам.

Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру. Проводяться експертизи, продовжуються слідчі дії.