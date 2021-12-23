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З України намагалися нелегально вивезти найдорожчий метал у світі

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 16:02
З України намагалися нелегально вивезти найдорожчий метал у світі Архівне фото: зловмисники намагалися вивезти з України найдорожчий метал (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники СБУ заблокували незаконне переміщення через український кордон рідкісного металу осмію. Двоє людей намагалися вивезти його в одну із сусідніх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці викрили двох зловмисників у Херсонській області під час огляду в міжнародному пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ". В одного з них у ручній поклажі виявили 10,05 г рідкого металу.

За попередньою оцінкою, це був осмій 187 - є одним з найдорожчих цінних металів. Вартість осмію в 30 разів перевищує ціну золота. Ринкова вартість металу складає до 200 тисяч доларів за один грам.

Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру. Проводяться експертизи, продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу. З початку року зловмисники переправили за кордон ліси та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень.

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