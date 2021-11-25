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Перевозили в автобусі майже 20 кг вибухівки: СБУ заблокувала канал контрабанди до РФ

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Луганська область, Четвер 25 листопада 2021 11:19
Перевозили в автобусі майже 20 кг вибухівки: СБУ заблокувала канал контрабанди до РФ Фото: СБУ ліквідувала канал контрабанди пороху в РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники Служби безпеки України в Луганській області ліквідували канал контрабандного вивезення пороху за кордон. Злочинці намагалися перевезти до Росії близько 20 кг вибухової речовини під виглядом тонера для принтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники перевозили вибухову речовину рейсовим мікроавтобусом серед особистих речей пасажирів. Правоохоронці зупинили транспорт на пункті пропуску "Милово".

За попередніми даними слідства, водій автобуса одержав "багаж" від керівника транспортної компанії. Перевізник повинен був передати небезпечну речовину замовнику на одній із заправок у Ростовській області РФ.

Фото: злочинці перевозили вибухівку під виглядом тонера для принтера (ssu.gov.ua)

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі деталі злочинної діяльності. Правоохоронці працюють над притягненням організаторів схеми до відповідальності.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області два українці та посередник-іноземець продавали документи країн Євросоюзу. Клієнтами виявилися росіяни, українці з окупованих територій та екс-чиновники.

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Служба безпеки України
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