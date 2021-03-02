Перекази в Україну впали на початку року: скільки надійшло валюти в січні

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2021 року становив 869 млн доларів. Це на 8,7% менше, ніж роком раніше (952 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні 2021 року по неформальним каналам в Україну було переведено 287 млн доларів, що на 155 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (442 млн доларів).

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Відзначимо, в 2020 році з України за кордон через системи переказу коштів направлено 556 млн доларів, що більше порівняно з 2019 роком на 40%. Сума одного переказу з України зросла на 29% - до 519 доларів.