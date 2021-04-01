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Перекази в Україну скоротилися: скільки надійшло валюти з початку року

Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за лютий 2021 року склав 949 млн доларів. Це на 2,8% менше, ніж роком раніше (976 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-лютий 2021 року в Україну надійшло 1818 млн доларів, що на 5,7% менше, ніж роком раніше (1928 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-лютому 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 681 млн доларів, що на 222 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (903 млн доларів).

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

У той же час заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів.

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