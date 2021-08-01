Перекази з-за кордону зростають: за півроку в Україну надійшло понад 6 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2021 року склав 1109 млн доларів. Це на 16,2% більше, ніж роком раніше (954 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн доларів, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-червні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 2337 млн доларів, що на 121 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2216 млн доларів).