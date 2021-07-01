Перекази з-за кордону зростають: з початку року в Україну надійшло понад 5 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2021 року склав 1035 млн доларів. Це на 16,4% більше, ніж роком раніше (889 млн доларів).

Всього за даними НБУ за січень-травень 2021 року в Україну надійшло 5096 млн доларів, що на 10,7% більше, ніж роком раніше (4605 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-травні 2021 року по неформальних каналах в Україну було переведено 1921 млн доларів, що на 23 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (1898 млн доларів).