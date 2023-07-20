Превышает показатели некоторых стран-членов. Сколько стандартов НАТО внедрено в Украине

По состоянию на сегодняшний день в Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО, в частности:

174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО;

113 - инициативные.

"По этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов", - пишет пресс-служба Министерства обороны Украины.

Вступление Украины в НАТО

Отметим, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила четких условий и графика вступления. В то же время, было согласовано совместное коммюнике относительно нашей страны, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Также отмечено, что Киев получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. В частности, для Украины отменили План действий к членству.

Все подробности результатов саммита НАТО можно прочитать в материале РБК-Украина "Без приглашения, но с оружием и гарантиями. Чем для Украины закончился саммит НАТО".

Министр обороны Алексей Резников недавно объяснял, что важно для вступления в НАТО и на какой стадии находится Украина.