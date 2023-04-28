Что важно для вступления в НАТО и на какой стадии находится Украина: ответ Резникова

Решение о вступлении в НАТО основывается не на проценте введенных стандартов, а на выполнении трех важных блоков, включая гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова во время пресс-конференции .

Дверь открыта, где в нее зайти?

"Мы хотим получить приглашение. Потому что тема "открыты двери", как говорит президент (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.): "Двери открыты, где в них зайти"? Мы об этом серьезно говорим с партнерами", - заявил министр.

Отметим, как рассказывал заместитель главы Офиса президента по международной политике Андрей Сибига, Украина со своей стороны рассчитывает получить документ с описанием четкого пути интеграции в Североатлантический альянс во время ближайшего саммита НАТО, который состоится уже в июле в Вильнюсе.

Введение стандартов НАТО

"Для принятия решения о включении в Альянс, как раньше нам всем казалось, не нужно иметь определенное количество стандартов введенных НАТО, это не совсем правильное восприятие", - отметил Резников.

По словам министра, страны, получившие статус членства в НАТО после 1997 года, имеют в среднем введенные 31% из около 1200 стандартов Альянса. Также есть страны, которые ввели около 2%.

"Почему? Во-первых, оказывается, что это не так принципиально. Не все стандарты всем странам нужны. У нас уже около 20% стандартов НАТО внедрено, принято нормативно-правовых актов примерно 28% и уже у меня договоренности с партнерами о 180 стандартах, которые мы уже знаем и можем внедрить. То есть мы сразу выходим на уровень под 35..до 40%. Не это принципиальная задача", - пояснил министр.

Три блока для вступления в НАТО

Как отметил Резников, существует три важнейших блока, которые играют ключевую роль в интеграции в Североатлантический альянс:

имеется ли в стране гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами, силами безопасности и оборон. В Украине этот закон уже принят;

транспарентность, прозрачность, ясность и подотчетность процедур по обеспечению;

совместное планирование военных операций. Наши военные успешно занимаются этим вопросом.

"Принятие решения о вступлении в НАТО будет политическим, единодушным, конечно, после победы. В состоянии войны они на это не пойдут, но наша задача максимально быстро двигаться", - добавил Резников.