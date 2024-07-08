Возле "Охматдета" задержали мужчину, - источники

Полицейские задержали под киевской детской больницей "Охматдет" подозрительного мужчину. Его проверят на причастность к корректировке удара.

По словам собеседников издания, под зданием больницы ходил мужчина, который разговаривал на английском языке и все снимал. На него обратили внимание люди и уведомили об этом полицию.

Источники уточнили, что мужчину задержали до выяснения обстоятельств. Пока неясно, наводчик он или нет. Правоохранители займутся этим вопросом.

Стоит заметить, что в сети опубликовали видео, на котором можно заметить, как под "Охматдетом" в полицейскую машину сажают мужчину. Telegram-каналы предполагают, что он мог быть наводчиком.



