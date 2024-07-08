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Возле "Охматдета" задержали мужчину, - источники

Киев, Понедельник 08 июля 2024 16:40
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Возле "Охматдета" задержали мужчину, - источники Фото: россияне ударили по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Полицейские задержали под киевской детской больницей "Охматдет" подозрительного мужчину. Его проверят на причастность к корректировке удара.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По словам собеседников издания, под зданием больницы ходил мужчина, который разговаривал на английском языке и все снимал. На него обратили внимание люди и уведомили об этом полицию.

Источники уточнили, что мужчину задержали до выяснения обстоятельств. Пока неясно, наводчик он или нет. Правоохранители займутся этим вопросом.

Стоит заметить, что в сети опубликовали видео, на котором можно заметить, как под "Охматдетом" в полицейскую машину сажают мужчину. Telegram-каналы предполагают, что он мог быть наводчиком.

Удар по "Охматдету"

Напомним, сегодня, 8 июля, российские террористы нанесли прямой ракетный удар по "Охматдету". В результате этого есть несколько погибших и 16 пострадавших. Семеро из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для обсуждения инцидента Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Более детально о последствиях - в репортаже РБК-Украина.

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