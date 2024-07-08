Біля "Охматдиту" затримали чоловіка, - джерела

Поліцейські затримали під київською дитячою лікарнею "Охматдит" підозрілого чоловіка. Його перевірять на причетність до коригування удару.

За словами співрозмовників, під будівлею лікарні ходив чоловік, який розмовляв англійською мовою і все знімав. На нього звернули увагу люди та повідомили про це поліцію.

Джерела уточнили, що чоловіка затримали до з'ясування обставин. Поки що неясно, навідник він чи ні. Правоохоронці займуться цим питанням.

Варто зауважити, що у мережі опублікували відео, на якому можна помітити, як під "Охматдитом" у поліцейську машину садять чоловіка. Telegram-канали припускають, що він міг бути навідником.

