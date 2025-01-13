Путин думал, что за 3 дня захватит Киев, но это я был там в центре, а не он, - Байден

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о захвате Украины за три дня - этого не произошло. Он так и не смог побывать в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Джо Байден во время выступления в Государственном департаменте с заключительной речью на посту президента США.

По словам Байдена, он был единственным американским главнокомандующим, который посетил страну в состоянии войны без военного присутствия США. Он также отметил, что Путин думал, что за 3 дня захватит Киев, но с тех пор именно Байден был в центре Киева, а не он.

"Путин провалился. Он не смог разрушить Украину, не смог разрушить НАТО, не смог захватить значительную часть территорий. Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, воплотили беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться", - отметил он.

Выборы в США

Хотя президентские выборы в США состоялись два месяца назад, Дональд Трамп до сих пор находится в статусе новоизбранного главы государства. Однако вскоре, после инаугурации, он официально вступит в должность президента.

По конституции США, церемония инаугурации проводится 20 января или, если дата приходится на воскресенье, переносится на 21 января.