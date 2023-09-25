Проверка всех решений ВВК: в полиции рассказали, сколько из них имеют признаки фиктивности

"В сжатые сроки Национальной полицией были проведены сотни обысков по всей стране. Они были проведены в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней, и областных, и региональных, и районных", - говорится в заявлении.

По его словам, было изъято на сегодня 35 000 личных дел, из них в первую очередь, по мнению полиции, выявлено 7,5 тысяч дел, которые имеют признаки фиктивности.

Документацию продолжают изымать, обыски проходят дальше

"5800 таких дел было уже отправлено на переосвидетельствование с приобщением к чему процесса определенных специалистов для тщательного изучения и принятия по нему повторного решения", - добавил Тишлек.

Также он пояснил, что это большой массив документов и он не выполнен на 100% на сегодняшний день. Именно поэтому полиция еще изымает и проверяет документацию, а позже специалисты в рамках следственного процесса предоставят исчерпывающие ответы.

Проверка решений ВВК

Напомним, 30 августа состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Одной из главных тем обсуждений в ходе заседания стала работа военно-врачебных комиссий. Участники согласовали проведение проверок решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Уже 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно проверки выводов военно-врачебных комиссий с начала полномасштабного вторжения.

Более подробно о том, почему Зеленский хочет пересмотреть все решения военно-врачебных комиссий, можете узнать в материале РБК-Украина.