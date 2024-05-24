Ценовые перепады. Как война изменила рынок недвижимости Харькова и сколько стоит жилье

Харьков подвергается масштабным обстрелам с первых дней большой войны. Сложности добавляет отключение электроэнергии во всех районах города. В последние дни ракетные удары врага по Харькову активизировались с новой силой. Это влияет на все сферы жизни в городе. И, конечно, на рынок недвижимости.

Что происходит на рынке продаж квартир в Харькове во время новой фазы обстрелов и продолжающихся боевых действий и как изменились цены на жилье, в комментарии РБК-Украина анализирует обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак .

Психологические качели. Какие цены на квартиры в Харькове сейчас

Рынок недвижимости Харькова, как и Херсона и Николаева, сейчас переживают закономерный период стагнации. Новое строительство в регионе остановилось. По продажам ударили постоянные обстрелы и длительное ожидание, а затем и самое начало так называемого российского наступления, констатирует Виктория Берещак.

Психологические качели войны толкают владельцев на достаточно радикальные решения: в городе можно найти дисконты в пределах 40-60% от довоенной стоимости.

"Особенно это касается объектов, расположенных в районах, наиболее страдающих от массированных российских обстрелов. Для понимания: сейчас 1-комнатную квартиру на вторичке в городе можно приобрести за 10-12 тысяч долларов, что фактически в два раза ниже рыночных привычных медианных цен", – объясняет она.

Причин продаж жилья в Харькове с существенной скидкой несколько.

Первая – люди уехали раньше и пока не планируют возвращаться, поэтому решают квартирный вопрос кардинально. Именно эта категория продавцов формирует основной пласт заниженного предложения. За последний месяц к ним прибавился незначительный процент тех, кто принял решение уехать из города именно сейчас.

Фото: Строительство нового жилья в Харькове фактически остановилось (facebook.com/gs1kharkov)

Важный нюанс: на Северной Салтовке или Пятихатках квартиры в целом не покупают, хотя объявлений о продаже жилья в этих районах хватает.

До этого этапа замирания рынка из-за российского наступления (сейчас фактически сделок минимум) продавали в большинстве по доверенности. Покупали жилье в основном жители Харьковщины, которые потеряли свои квартиры. Также покупали квартиры в Харькове переселенцы из Донецкой и Луганских областей, которые не хотели ехать далеко от дома", – добавляет она.

Еще один пласт покупателей – военные и их семьи. Для них покупка квартиры в Харькове становится возможностью сократить расстояние друг к другу, ощущать близость семьи в те моменты, когда это возможно.

Фото: Примеры цен на вторичное жилье в Харькове во время войны, стоимость актуальна по состоянию на 24 мая (скриншоты из сайда olx.ua)

Тем временем жилье в западных регионах Украины стало пользоваться спросом с первой фазы широкомасштабного вторжения РФ. Хотя сейчас украинцы уже не едут туда так массово и активно, стоимость квадратных метров в этой части страны не имеет тенденции к понижению.