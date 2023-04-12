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Проверка судов в рамках "зерновой сделки" возобновилась, - ООН

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Стамбул, Среда 12 апреля 2023 13:14
Проверка судов в рамках "зерновой сделки" возобновилась, - ООН Фото: инспекции в рамках "зернового коридора" возобновились (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Проверки судов в рамках "зернового коридора" возобновились после однодневной паузы.

Об этом заявил представитель ООН Исмине Палла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Инспекции возобновились в среду на борту судов, работающих в рамках черноморского зернового соглашения с Украиной ", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Вчера в Мининфраструктуры Украины заявили, что Россия блокирует "зерновой коридор", а ситуация дошла до критической стадии.

Известно, что Украина представила для проверки названия трех судов, однако россияне вычеркнули их и подали другие названия. В результате чего ни один из кораблей не прошел инспекцию.

Сегодня спикер генсека ООН подтвердил блокирование "зерновой сделки". Он отметил, что сторонам нужно время для достижения согласия. Он напомнил, что в рамках договоренностей суда проверяются официальными лицами Украины, России, Турции и ООН в водах у побережья Стамбула.

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