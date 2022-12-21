Когда Киев может вернуться к плановым отключениям света: ответ горадминистрации

В Киев вернули водоснабжение и тепло, однако к плановым отключениям возвращаться еще рано. В то же время в ближайшее время ожидаются оптимистичные прогнозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона .

"Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть. В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичные. Все починим", - заявил Шаманов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ДТЭК дали прогноз по поочередным отключениям электроэнергии в Киевской области.

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