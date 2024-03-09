Проверка авто на штрафы: где и как это сделать и оплатить их

Украина начинает переходить к нормам европейского законодательства, связанным с регулированием дорожного движения. Некоторые из них вступают в силу в 2024 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Как проверить наличие зафиксированного нарушения

Узнать, имеет ли водитель соответствующее постановление на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины. Там можно не только проверить актуальные начисления, но ознакомиться с картой расположения видеофиксаторов.

В приложении "Дія" он отправляет пользователю актуальные уведомления об имеющихся штрафах.

Через Telegram-бот @ShtrafyPDRbot – это канал, предоставляющий информацию о правонарушениях, зафиксированных автоматически.

Где можно оплатить штраф

Заплатить штраф можно в отделениях банка или в полиции, или использовать для этого онлайн-сервисы. Также можно воспользоваться терминалом полицейского, который находится на месте нарушения и уплатить штраф непосредственно через него. Для этого нужна банковская карта с достаточной суммой денег.

Еще один вариант – банковские терминалы в управлении полиции. Здесь схема аналогична предыдущей, но вы можете оплатить штраф не сразу на месте.

Также существует несколько онлайн-сервисов, которые помогут уплатить штраф без выхода из дома или машины.

Например, "Штрафы UA" - пригодится водителям, пользующимся транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы. Следует заметить, что после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто.

Погасить штраф можно в приложении "Приват 24". Для этого необходимо найти нужную категорию в списке, выбрать область и тип платежа. Затем ввести реквизиты: ФИО, серию и номер постановления, назначение платежа и сумму.

Для нужно нажать кнопку "Оплатить", но следует помнить, что для использования этого приложения нужно быть клиентом соответствующего банка.

Другой вариант – воспользоваться сервисом "Дія".

В приложение необходимо загрузить водительское удостоверение в электронный кабинет водителя. В разделе "Услуги/Штрафы за нарушение ПДД" можно выбрать карту штрафа и выбрать способ оплаты: картой, Apple Pay или Google Pay. После оплаты вы получите подтверждение "Оплачено".

Штрафы за нарушение ПДД

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