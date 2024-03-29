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Проверили систему навигации. ГПСУ задержала группу мужчин на границе с Румынией (фото)

Фото: пограничники задержали группу мужчин недалеко от границы (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники задержали группу мужчин, которые незаконно находились неподалеку от границы с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Нарушители проверили систему навигации в смартфонах во время "прогулки" в Румынию", - написали в ГПСУ,

 

По данным пограничников, их наряд обнаружил на участке ответственности "ночных гостей" - в 800 метрах от украинско-румынской границы.

"Загранпаспорта путники с собой имели, однако предпочтение все же отдали пешему "путешествию" вне пункта пропуска", - пояснили в службе.

Сейчас на нарушителей составлены админпротоколы, а меру наказания для них определит суд.

Военное положение в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину объявили военное положение и мобилизацию. Таким образом, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. Также существует ряд исключений.

На этом фоне в стране все чаще стали организовываться незаконные схемы выезда для военнообязанных.

Недавно пограничники разоблачили схему, в рамках которой 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий и дальнейшее оформление заграничной командировки.

За это он получал 6500 долларов с одного человека.

Кроме того, мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нарушителей в Молдову.

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