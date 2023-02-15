Перевозка стальной продукции УЗ обвалилась за год почти на 60%

По итогам 2022 года "Укрзализныця" сократила перевозку железной и марганцевой руды на 45,9 млн т, или на 59,2%, по сравнению с 2021-м - до 31,7 млн т. Объемы перевозки черных металлов за аналогичный период сократились на 57,8% - до 9,2 млн т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные GMK Center .

Так, по состоянию на 9 февраля 2023 года, очередь с рудой составляла 7700 тыс. вагонов, с металлом - 666 вагонов. Самая большая очередь на пограничном переходе Чоп: там в очереди 4165 вагонов с рыжей. На переходе Ужгород - 2383 вагона с рудой.

"К основным проблемам для украинского экспорта по железной дороге в 2022 году можно отнести ограниченную пропускную способность пограничных переходов и отдельных участков железных дорог Европы. Кроме того, негативно влияло начальное отсутствие интеграции между железнодорожными структурами Украины и соседних стран, а также дефицит вагонов у европейских железнодорожных перевозчиков, и отсутствие достаточного объема перегрузочных мощностей на границе", - указывает издание.

Напомним, ранее заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство постарается разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Согласно данным аналитиков, ежемесячно Украина теряет более 420 миллионов долларов, которые могли бы получить на экспорте металлопродукции.