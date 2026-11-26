Переведут в онлайн? Как будут работать вузы во время блекаутов зимой
Украинские университеты будут самостоятельно определять формат обучения во время отключений электроэнергии. МОН рекомендует прекращать очную работу там, где невозможно обеспечить базовые условия безопасности. В то же время, автоматического перевода всех вузов на дистанционное обучение не планируют.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
По его словам, при длительных отключениях в корпусах могут остановиться насосы, отопление или вентиляция в укрытиях. Поэтому университеты должны оценивать, сколько времени могут работать без внешнего электроснабжения и какие системы способны поддерживать автономно.
Ситуация зависит от конкретного заведения. В прифронтовых общинах к проблемам электроснабжения добавляются близость боевых действий и частые обстрелы. В Киеве вызовом остаются крупные студенческие городки, также нуждающиеся в резервном питании.
Сколько средств выделили на подготовку вузов к зиме
Для усиления энергетической устойчивости государственных университетов в сфере управления МОН предусмотрено 600 млн гривен. Из них 500 млн гривен направят на капитальные проекты, еще 100 млн гривен - на подготовку проектной документации.
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По словам Трофименко, средства могут использовать, в частности, на системы накопления энергии и установки, которые одновременно производят электричество и тепло. После выделения финансирования университетам нужно еще закупить оборудование, установить его и проверить в работе.
Как обеспечат студентов жильем во время блекаутов
Университеты также должны подготовить дежурные общежития для студентов, которым некуда ехать. Прежде всего, это внутренне перемещенные лица, дети-сироты и те, чье жилье разрушено или осталось на оккупированной территории.
При ограниченных ресурсах МОН советует сосредоточивать таких жителей в одном подготовленном здании или в нескольких корпусах. Там необходимо проверить работу отопления, водоснабжения, резервного питания и доступ к укрытию.
Трофименко подчеркнул, что переход на дистанционное обучение не решает вопрос проживания студентов, которым некуда уехать.
Переведут ли университеты на дистанционное обучение
Формат обучения вузы должны определять в зависимости от фактических условий и согласовывать решения с местными военными администрациями. В одном заведении может быть автономный корпус для очных занятий, тогда как в другом при отключении останавливаются системы, необходимые для безопасного пребывания людей.
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Дистанционный формат уместен, если он позволяет продолжить обучение безопасно. В то же время университетам нужно учитывать, есть ли у студентов дома свет и интернет. МОН советует заблаговременно предоставлять материалы, которые можно загрузить и обработать без постоянной связи и предусматривать другое время для контрольных работ.
Лабораторные работы с оборудованием следует переносить или проводить на доступной безопасной базе. По словам Трофименко, многие заведения уже разместили основные лаборатории под землей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за сложной ситуации в энергетике университеты могут досрочно начать зимние каникулы. Такое решение каждое учреждение должно принимать самостоятельно, принимая во внимание возможность обеспечить безопасные условия для обучения и проживания студентов в общежитиях.
Также с 1 декабря 2026 года университеты планируют начать первую волну набора на "Зимнее поступление" - подготовительные курсы перед поступлением в вузы. К программе присоединились 94 заведения. Для отдельных категорий слушателей предусмотрены государственные гранты на обучение до 3 000 гривен в месяц, компенсация проживания в общежитии и ежемесячное пособие.