Перевод часов. ВРУ решила, будет ли Украина переходить на летнее и зимнее время

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Что именно изменится в Украине

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №4201 является:

определение правовых основ установления единиц времени и вычисления времени в Украине

обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате

Сторонники инициативы отмечают, что отказ от перехода на летнее время направлен на:

защиту здоровья населения - поскольку по мнению ряда ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов может негативно влиять на самочувствие граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени

повышение трудоспособности населения

обеспечение защиты территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины - путем установления и закрепления на всей без исключения территории государства единого киевского времени

содействие евроинтеграционным стремлениям Украины

Таким образом, после принятия законопроекта, вычисление времени на территории всей Украины будет осуществляться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

То есть сезонный переход времени на территории Украины больше осуществляться не будет.

В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Исходя из этого, на летнее время Украина больше переходить не будет.

Основное о проекте закона

Проект закона №4201 об исчислении времени в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде еще 9 октября 2020 года.

Инициатором законопроекта выступил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам экономического развития под руководством Дмитрия Наталухи.

Проект закона №4201 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

В марте 2021 года ВРУ приняла документ в первом чтении и за основу 227 голосами, однако впоследствии его отправили на повторное второе чтение.

В этом году парламент вернулся к довоенной идее об отказе от перевода часов.

12 июля 2024 года комитет ВРУ рекомендовал народным депутатам принять проект закона во втором чтении и целом.

16 июля парламент принял документ 261 голосом.

Результат голосования (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Кто и зачем придумал "менять" время

Перевод часов на зимнее и летнее время был введен с целью экономии энергии и лучшего использования дневного света.

Считается, что переводить часы впервые предложил в 1784 году Бенджамин Франклин, посвятив этой теме отдельную публикацию. Нововведение должно было способствовать экономии свечей в холодное время года.

Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году.

Тогда король Великобритании и Ирландии Эдвард VII не стал ждать решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Позже он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. Стало быть, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.

В то же время настоящими новаторами касательно введения летнего времени исследователи считают Германию и Австро-Венгрию (это коснулось и Закарпатья, и Галиции, и Буковины, и Волыни).

Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.

19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока). В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.

В настоящее время часы переводят в около 72 странах мира - в большинстве государств Европейского Союза, а также в США, Канаде, Австралии, Мексике и Израиле.

В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо был отменен.

Когда переводить часы начали в Украине

В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (во времена СССР) для экономии электроэнергии. Впоследствии перевод часов дважды в год осуществлялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорилось в документе.

Целью перевода часов была возможность для граждан раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовать искусственное освещение. Кроме того, считалось, что переход на летнее время позволял экономить электроэнергию.

В то же время противники перевода стрелок отмечали, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Впоследствии было также доказано, что перевод часов на самом деле не помогает энергосбережению.

Почему "смена" времени может быть опасной

По мнению ряда экспертов, "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии - как физиологическом, так и психологическом.

Речь идет о том, что после перевода часовых стрелок у граждан:

ухудшается самочувствие

снижается работоспособность

наблюдается значительное обострение хронических болезней

Некоторые научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем - поскольку они прерывают биологические циклы.