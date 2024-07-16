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Перевод часов. ВРУ решила, будет ли Украина переходить на летнее и зимнее время

Украинцы будут жить по "единому" киевскому времени (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Верховная Рада приняла решение насчет исчисления времени в Украине. Речь идет о законопроекте №4201, который предусматривает отказ от перевода часов на летнее время. Вместо этого определяется "фиксация" зимнего времени на территории нашего государства.

РБК-Украина рассказывает, что именно изменится в Украине, с чем связана такая инициатива, а также кто и зачем вообще придумал "менять" время.

Содержание

Что именно изменится в Украине

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №4201 является:

  • определение правовых основ установления единиц времени и вычисления времени в Украине
  • обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате

Сторонники инициативы отмечают, что отказ от перехода на летнее время направлен на:

  • защиту здоровья населения - поскольку по мнению ряда ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов может негативно влиять на самочувствие граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени
  • повышение трудоспособности населения
  • обеспечение защиты территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины - путем установления и закрепления на всей без исключения территории государства единого киевского времени
  • содействие евроинтеграционным стремлениям Украины

Таким образом, после принятия законопроекта, вычисление времени на территории всей Украины будет осуществляться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

То есть сезонный переход времени на территории Украины больше осуществляться не будет.

В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Исходя из этого, на летнее время Украина больше переходить не будет.

Основное о проекте закона

Проект закона №4201 об исчислении времени в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде еще 9 октября 2020 года.

Инициатором законопроекта выступил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам экономического развития под руководством Дмитрия Наталухи.

Проект закона №4201 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

В марте 2021 года ВРУ приняла документ в первом чтении и за основу 227 голосами, однако впоследствии его отправили на повторное второе чтение.

В этом году парламент вернулся к довоенной идее об отказе от перевода часов.

12 июля 2024 года комитет ВРУ рекомендовал народным депутатам принять проект закона во втором чтении и целом.

16 июля парламент принял документ 261 голосом.

Результат голосования (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Кто и зачем придумал "менять" время

Перевод часов на зимнее и летнее время был введен с целью экономии энергии и лучшего использования дневного света.

Считается, что переводить часы впервые предложил в 1784 году Бенджамин Франклин, посвятив этой теме отдельную публикацию. Нововведение должно было способствовать экономии свечей в холодное время года.

Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году.

Тогда король Великобритании и Ирландии Эдвард VII не стал ждать решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Позже он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. Стало быть, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.

В то же время настоящими новаторами касательно введения летнего времени исследователи считают Германию и Австро-Венгрию (это коснулось и Закарпатья, и Галиции, и Буковины, и Волыни).

Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.

19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока). В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.

В настоящее время часы переводят в около 72 странах мира - в большинстве государств Европейского Союза, а также в США, Канаде, Австралии, Мексике и Израиле.

В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо был отменен.

Когда переводить часы начали в Украине

В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (во времена СССР) для экономии электроэнергии. Впоследствии перевод часов дважды в год осуществлялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорилось в документе.

Целью перевода часов была возможность для граждан раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовать искусственное освещение. Кроме того, считалось, что переход на летнее время позволял экономить электроэнергию.

В то же время противники перевода стрелок отмечали, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Впоследствии было также доказано, что перевод часов на самом деле не помогает энергосбережению.

Почему "смена" времени может быть опасной

По мнению ряда экспертов, "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии - как физиологическом, так и психологическом.

Речь идет о том, что после перевода часовых стрелок у граждан:

  • ухудшается самочувствие
  • снижается работоспособность
  • наблюдается значительное обострение хронических болезней

Некоторые научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем - поскольку они прерывают биологические циклы.

Напомним, ранее мы рассказывали об отношении украинцев к переводу часов.

Читайте также об опасных последствиях для здоровья от перехода на летнее время.

При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", Верховная Рада Украины, проект закона №4201, Wikipedia, библиотека американского Национального центра биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information).

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