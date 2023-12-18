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Превратились в металлолом. Пограничники уничтожили шесть автомобилей россиян (видео)

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 20:55
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Превратились в металлолом. Пограничники уничтожили шесть автомобилей россиян (видео) Архивное фото: Пограничники уничтожили шесть автомобилей россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили на поле боя шесть автомобилей оккупантов. Процесс уничтожения вражеской техники удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"6 единиц автомобильной техники оккупантов превратились в металлолом", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что это результат точной работы пограничников.

На видео можно увидеть, как на автомобили россиян с дронов сбрасывают гранаты и снаряды. Они взрываются падая на крыши автотранспорта.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 347 160 солдат.

Также украинские военные уничтожили еще 491 российский террорист на Таврическом направлении. Еще несколько взяли в плен.

Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.

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