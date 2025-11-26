Пересечение границы "Укрзализныцей" станет быстрее: правительство приняло важные изменения

Пограничный и таможенный контроль будет происходить в поезде

"Теперь контроль пассажиров будет происходить во время движения на подъезде к границе. Это значительно сократит время остановки поездов и уменьшит стресс для пассажиров", - отметила Свириденко.

Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. В правительстве планируют постепенно распространить его на спальные вагоны ночных международных маршрутов.

Режим ускоренного контроля заработает сначала в поездах:

Киев - Перемышль

Киев - Хелм

Ускоренный контроль заработает с января

Ежемесячно этими рейсами путешествуют более 130 тысяч украинцев. По словам министра, запуск ускоренного контроля ожидается уже с января, а затем практику расширят на другие поезда этих направлений.

"Спасибо Минразвитию, Укрзализныце и Государственной пограничной службе за координацию подготовки", - добавила Свириденко.

Пограничный контроль в поездах станет быстрее (скриншот t.me/svyrydenkoy)