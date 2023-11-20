Перестреляются между собой. Оккупант рассказал об алкоголизме в армии РФ (перехват)

По его словам, россияне должны пойти в наступление на Херсонском направлении. Однако он сомневается в успешности наступления, ведь россияне понесут потери из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Кроме этого, он жалуется, что 80% солдат в подразделении злоупотребляют алкогольными напитками.

"Д*билоиды прям кончены. Я говорю, я с ними куда поеду. Нас в увал не отпускают, потому что боятся пятисотиться и опять же пьяные. Мне не платили знаешь сколько? 3 месяца, ни зарплату, ни 195 . Даже телефоны топливные сейчас", - говорит россиянин.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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