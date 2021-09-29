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В Еквадорі угруповання влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей

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Гуаяс, Середа 29 вересня 2021 06:59
В Еквадорі угруповання влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей Фото: в Еквадорі сталася перестрілка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Еквадорі перестрілка між членами злочинних угруповань сталася прямо у в'язниці провінції Гуаяс. Унаслідок події загинули 24 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу всебічної уваги до ув'язнених.

До в'язниці після того, як пролунали перші постріли, прибули тактично і оперативні підрозділи. Їм знадобилося три години, щоб встановити повний контроль над в'язницею. Загинули 24 людини, ще 48 поранені.

У липні президент Еквадору Гільєрмо Лассо ввів у тюремній системі країни режим надзвичайного стану. У пенітенціарних установах в декількох інцидентах загинули близько 100 осіб. Так, тільки в лютому загинули 79 ув'язнених під час заворушень у трьох в'язницях країни, які пройшли одночасно.

Раніше в центрі Тбілісі сталася перестрілка, в якій, імовірно, брали участь дві людини. У 22-річного хлопця вистрілили дев'ять разів, він госпіталізований.

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