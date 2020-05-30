Перестрілка у Броварах: ще двох учасників взяли під варту

Фото: засідання суду (facebook.com/UA.National.Police)

Запобіжний захід обирають 21 учаснику стрілянини

Суд обрав запобіжний захід трьом з 21 учасникам масової перестрілки у Броварах. Засідання суду почалося сьогодні вранці й досі триває.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

За даними поліції, суд взяв під варту без права внесення застави ще двох учасників вчорашньої стрілянини у Броварах. Заарештованих підозрюють у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, всього правоохоронцям вдалося розшукати та затримати 28 учасників перестрілки, 11 з них затримали безпосередньо на місці злочину. Інших учасників поліція затримувала у Житомирській та Вінницькій області, куди вони втекли на автомобілях. Однак підозри були оголошені всього 21 затриманому.

Першого учасника перестрілки також взяли під варту без права внесення застави.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ заявляв, що слідству вдалося встановити замовників перестрілки у Броварах.

Поліція вважає, що перестрілка була наслідком кримінальних "розборок" між перевізниками, які не змогли поділити пасажиропотік у місті.

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Автор: Дмитро Левицький