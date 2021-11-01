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Перестановки в Кабміні: названо можливі причини для відставки Любченка

Автор: Наталія Гурковська

Найближчим часом у Кабінеті міністрів очікується низка кадрових перестановок. Одна з кандидатур на звільнення - перший віце-прем’єр Олексій Любченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

Як відомо, Любченка звинувачують у причетності до багатомільярдних "скруток" ПДВ та відсутності стратегічного бачення розвитку економіки.

За різними оцінками, щорічні втрати від "скруток" становлять від 30 до 60 млрд грн на рік, або близько 3-5 млрд грн на місяць залежно від сезону. При цьому всі учасники "скруток" видно у базах податкової.

Водночас, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування зловживань у податкових органах, за місяць при Любченку скрутки могли досягати 4 млрд грн.

Причетними до скручування журналісти також називають колишнього заступника в ДПС, а нині в. о. голова відомства Євгена Олійникова, помічника Любченка Сергія Крамара, директора департаменту управління ризиками ДПС Антона Чижа та керівника управління ризиків Олександра Осаволюка.

Крім того, в опублікованих документах, пов'язаних із ДПЗКУ, також фігурує прізвище помічника Любченка, колишнього голови ДФС та Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Як повідомлялось, Любченко звинуватили в причетності до схем з ухилення від сплати податків в ДПЗКУ

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Кабінет Міністрів УкраїниОлексій Любченко