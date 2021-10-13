Любченко звинуватили в причетності до схем з ухилення від сплати податків в ДПЗКУ

Фіскальні органи можуть здійснювати тиск на бізнес з метою його залучення в незаконні схеми "скруток" податку на додану вартість і при цьому отримувати відсоток від обсягів таких операцій за "невтручання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Як оточення Олексія Любченка нав'язує бізнесу участь в схемах по несплаті податків".

Зокрема, документи, які потрапили в розпорядження авторів статті, свідчать про те, що за період з грудня 2020 року по серпень 2021 року Державна продовольча зернова корпорація легалізувала через підприємства з ознаками фіктивності продукції майже на 2 млрд грн, в результаті чого бюджет недоотримав близько 300 млн грн ПДВ.

"Згідно з оперативною довідкою, яку надало джерело в правоохоронних органах, Державна податкова служба, якою до травня 2021 року керував нинішній перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко, а після цього періоду її очолює його заступник Євген Олейников - "за невтручання" в діяльність таких структур, а також ДПЗКУ нібито "отримувало винагороду 1% від загального обсягу взаємин з сумнівними контрагентами", - йдеться в статті.

Автори також опублікували витяг з документа і перелік компаній, які, на думку ДПС, брали участь в схемах.

"Кураторами даного напрямку в ДПС були в.о.голови (до моменту офіційного призначення в ДПС і після звільнення Любченка виконував обов'язки - ред.) Олейников О.В., директор департаменту управління ризиками Чиж А.Ю., а також помічник першого віце -прем'єр-міністра України - міністра економіки України Любченка О. М. - Білоус І.А. (очевидно, мова йде про екс-голову ДФС і Фонду держмайна Ігоря Білоуса - ред.)", - наголошується в статті.

До довідки також додається список з 33 компаній, для яких розписані помісячні суми "скрученого" ПДВ на загальну суму близько 300 млн грн. Судячи з маркування документа, в список увійшли тільки підприємства, "скручування" за якими перевищили 1 млн грн.

Журналісти перевірили ці компанії і з'ясували, що лише кілька з них можна називати реально "сумнівними" контрагентами. Наприклад, ТОВ "Град Інко", яке пов'язане з Cassis Group, раніше фігурувало в скандалах навколо ДПЗКУ.

Також в списку виявилося ТОВ "Транссервіс 2008", портовий зерновий термінал в м. Чорноморську Одеської області. Саме через нього ДПЗКУ і збиралася відвантажити ненадійним замовникам зерно кілька тижнів тому.

Решта можна віднести до "підприємств з ознаками фіктивності" віддалено. Наприклад, до переліку потрапило ТОВ "Тесслагруп", яка є членом Американської торгової палати в Україні, ТОВ "Полтавазернопродукт", яке кілька років тому визнавали найприбутковішим елеватором в Україні і яке неодноразово піддавалося тиску з боку фіскальних органів.