Пересолили еду? Топ-5 способов, которые помогут спасти любимое блюдо

Разбавьте водой

По советам сайта Epicurious, если вы добавили слишком много соли в суп или рагу, попробуйте разбавить его холодной водой и снова доведите до кипения.

Добавляйте воду понемногу, пробуя на вкус, пока суп не перестанет быть соленым. Обратите внимание, что, кроме уменьшения солености, этот метод может притупить другие приправы в блюде, но это можно исправить, когда вы правильно подберете соленость.

Увеличьте количество ингредиентов

Сделать блюдо менее соленым можно по способу сайта Martha Stewart, который включает увеличение ингредиентов.

Добавление крахмалистого ингредиента, такого как рис, макароны, киноа или даже картофельное пюре, может помочь поглотить часть соли, одновременно увеличивая общий объем. В отличие от простого разведения жидкостью, этот метод меняет текстуру и помогает равномернее распределить соль по всему блюду.

Добавьте кислоту

Немного лимонного сока, сока лайма или ложка уксуса (любого вида) могут творить чудеса, уменьшая соленость. В зависимости от рецепта, вы можете экспериментировать с продуктами на основе обработанных томатов, такими как томатная паста или консервированные помидоры, которые добавляют едва заметный всплеск кислотности.

Старайтесь выбрать кислотный элемент, который будет хорошо сочетаться со вкусовым профилем вашего блюда.

Добавьте молочных продуктов

Немного молочных продуктов может в значительной степени скрыть соленый вкус блюда.

Жирные сливки или кусочек сливочного масла - хорошие решения для блюда, которое нужно тушить немного дольше. Добавьте сметану или кусочек сливочного сыра в конце.

Сахар

Добавление щепотки сахара - распространенная практика для сбалансирования кислотности блюд, таких как томатный соус, соус барбекю и другие. Этот же принцип хорошо работает для снижения уровня соли в блюде.

Начните с чайной ложки и постепенно добавляйте. Кроме сахара, можно использовать другие подсластители, такие как мед и кленовый сироп.

Как избежать пересаливания

Солите постепенно и пробуйте на ходу

На сайте Seriou seats советуют добавлять соль в несколько этапов, а не всю сразу - это одна из главных рекомендаций профессиональных поваров.

Пробуйте блюдо после каждого добавления - так вы сможете проконтролировать интенсивность солености и не переборщить.

Используйте соответствующий тип соли

Кухонная соль имеет крупные кристаллы - это помогает лучше контролировать дозировку.

Морская или гималайская соль могут выглядеть менее солено, но содержат такое же количество натрия, поэтому легко переборщить.

Специи и травы

Заменить часть соли можно свежемолотым черным перцем, обжаренным кунжутом, цитрусовыми, травами и специями. Используйте лимонный сок, уксус (яблочный или винный). Они выравнивают соленость за счет кислотности.