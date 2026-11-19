Дью обвиняют в сговоре с целью действовать как агент иностранного государства, действиях в качестве агента иностранного государства без уведомления генпрокурора, преследовании между штатами и мошенничестве с идентификационными документами.

По версии следствия, летом 2026 он нелегально попал в США. Его завербовали через Telegram, а в июне он летел из Стамбула в Мехико, где ему помогли пересечь границу. Кураторы, по материалам дела, говорили, что он работает "для Родины", и требовали собирать информацию о компании, потому что поставляет оружие, которое используют против России в Украине.

Фото: российские документы Дью (Миньюст США)

Из афидевита (заявления под присягой) известно, что по указаниям кураторов Дью купил ноутбуки, телефоны, сетевое оборудование и приложения для удаленного доступа. Он должен был приходить в кафе рядом с офисом компании в Пало-Алто, определять сотрудников и фотографировать экраны их ноутбуков. Еще он должен был оставлять свой ноутбук в определенных местах возле компании, чтобы кураторы могли удаленно собирать данные.

Впоследствии задачи расширились до наблюдения за работниками и их домами. Дью искал адреса нескольких сотрудников, в том числе топ-менеджера. 3 сентября, по данным следствия, он почти 30 миль (около 48 км) следовал за сотрудницей, которая возвращалась из офиса в сторону Сан-Франциско. Женщина пыталась оторваться, а затем вызвала 911 и по указанию диспетчера уехала в полицейский участок. Тогда Дью прекратил преследование.

Следствие также утверждает, что в перехваченных международных посылках были подделаны документы: удостоверение Калифорнии, измененный паспорт США и карточка соцстрахования по имени "Хьюго Ландри Джонс". После разговора с полицией Пало-Алто Дью сменил авто и номер телефона, выезжал в Рино по указанию кураторов и снова вернулся в район залива Сан-Франциско.

В октябре ФБР провело обыски. У Дью и дома в Ист-Пало-Алто изъяли примерно 18 тысяч долларов наличными, два ноутбука, два iPhone, два российских паспорта, сетевое оборудование и поддельные документы. Также нашли блокнот с 10 адресами и подробными профилями не менее трех сотрудников с личными данными и оценкой их сильных и слабых сторон. По данным Associated Press, он был задержан 30 октября.

Первое судебное заседание состоялось 2 ноября, с тех пор Дью находится под стражей. Следующее заседание назначено на 24 ноября. По самому тяжелому пункту действиями как агент иностранного государства без уведомления генпрокурора он рискует до 10 лет тюрьмы. За сговор и преследование предусмотрено до пяти лет по каждому пункту, мошенничество с документами - до одного года.

Прокурор Северного округа Калифорнии Крейг Мисакиан назвал дело государственной операцией против сотрудников компании из-за ее помощи Украине. Саму компанию Минюст не называет. Первым, что это Palantir, сообщил Bloomberg, а Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников подтвердило эту информацию.