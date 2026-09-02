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Одной из категорий ВПО хотят гарантировать выплаты независимо от проверки потребностей

08:17 02.09.2026 Ср
2 мин
Размер выплаты еще не определили - это оставят на усмотрение Кабмина
aimg Екатерина Коваль
Одной из категорий ВПО хотят гарантировать выплаты независимо от проверки потребностей Фото: выплаты ВПО студентам могут остановить в двух случаях (Getty Images)
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячное пособие на проживание внутренне перемещенным лицам в возрасте до 23 лет, получающих образование, - независимо от результатов оценки их потребностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №15560, зарегистрированного в Верховной Раде Украины.

Зачем нужна новая норма

Авторы законопроекта №15560 объясняют: продолжение обучения для молодых ВПО часто связано с дополнительными расходами на проживание, аренду жилья, питание, транспорт и учебные материалы. При этом лица до 23 лет обучающиеся обычно не имеют стабильного самостоятельного дохода или возможности полноценно трудоустроиться.

Цель документа - усилить социальную защиту молодых переселенцев, обеспечить непрерывность образования во время военного положения и упростить административные процедуры назначения выплат.

Что конкретно изменится

Законопроект предлагает дополнить закон о правах ВПО новым пунктом, согласно которому студентам-переселенцам до 23 лет, получающим профессиональное, профессиональное высшее или высшее образование, будут выплачивать целевую помощь на проживание ежемесячно - независимо от результатов оценки потребностей.

Точный размер выплаты документ не устанавливает - это будет определять Кабинет Министров.

Когда выплату прекратят

Помощь остановят в двух случаях - если человек завершит обучение или отчислится из учебного заведения, а также если достигнет 23-летнего возраста. То есть право на выплату напрямую привязано к статусу студента и возрастному ограничению.

Как будут проверять данные об обучении

Отдельная новелла законопроекта - автоматическая проверка сведений об обучении. Кабмин предлагает за месяц обеспечить электронное взаимодействие между Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЕБО) и системами, которые используют для назначения выплат ВПО.

Если нужная информация уже есть в ЕГЕБО - о факте обучения, форме получения образования, дате зачисления или отчисления - человеку не придется дополнительно подавать справки.

Когда документ вступит в силу

Гарантию предлагают установить на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения или отмены. Сами положения закона вступят в силу через месяц после публикации, но не ранее вступления в силу Закона Украины №4924-IX от 1 июля 2026 года.

Раньше мы объясняли, куда обращаться, если выплата задержалась - деньги на проживание перечисляют дважды в месяц, 15 и 28 числа, и задержка чаще всего не означает утрату права на пособие. Также ПФУ назвал семь причин, по которым переселенцев могут лишить ежемесячной помощи - среди них значительные покупки, большой депозит или длительное пребывание за границей.

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