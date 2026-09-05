Переселенцам продлили государственную помощь, но есть несколько изменений
Кабинет Министров принял решение о дальнейшей государственной поддержке внутренне перемещенных лиц. Постановление также предусматривает несколько изменений в механизме выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать его в течение еще одного шестимесячного периода. В то же время правительство изменило максимальное количество таких периодов.
Если раньше помощь можно было получать в течение не более пяти шестимесячных периодов, то их количество увеличено до шести.
Таким образом, право на продление выплат будет зависеть от соответствия установленным критериям. В частности, действующие правила подразумевают оценку среднемесячного совокупного дохода на одного получателя в семье.
Что изменилось для детей
Отдельно правительство урегулировало механизм продления помощи для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на такие выплаты.
Для них помощь на следующий шестимесячный период будет продолжаться автоматически без необходимости повторного обращения за выплатой.
Изменения коснулись и обжалования
Кроме того, постановлением уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины. Изменения должны привести этот механизм в соответствие с требованиями законодательства.
Что еще важно знать ВПЛ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий гарантировать ежемесячное пособие на проживание внутренне перемещенным лицам в возрасте до 23 лет. Это касается молодых людей, получающих образование.
Раньше мы объясняли, куда обращаться, если выплата задержалась – деньги на проживание перечисляют дважды в месяц, 15 и 28 числа, и задержка чаще всего не означает утрату права на пособие.
Также ПФУ назвал семь причин, по которым переселенцев могут лишить ежемесячной помощи - среди них значительные покупки, большой депозит или длительное пребывание за границей.