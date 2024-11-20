Работодатели получили 100 миллионов на трудоустройство людей с инвалидностью: куда идут деньги

С начала 2024 года работодатели получили более 100 млн. грн. компенсаций за создание рабочих мест для 1500 трудоустроенных лиц с инвалидностью. Деньги были выделены на организацию рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

В ведомстве отмечают, что деньги предоставляются предпринимателям в качестве компенсации на специальное оборудование. С начала этого года более 1000 предпринимателей получили возмещение на приобретение специальной мебели, оборудования, тактильных материалов, подъемных платформ и других устройств. Это помогает в создании инклюзивных условий труда.

Среди приобретенного оборудования – компьютеры с функциями защиты глаз, специализированная мебель для слабослышащих, средства связи для работников с нарушением слуха, а также лестничные подъемники для лиц с нарушением мобильности.

Компенсации получили работодатели из всех регионов Украины, больше всего – в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. В среднем, сумма возмещения в 2024 году составила 68 тыс. грн.

Как получить компенсацию

В августе 2023 года Правительство Украины ввело программу компенсаций для работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью. Максимальная сумма возмещения составляет:

106,5 тыс. грн – для лиц с инвалидностью I группы

71 тыс. грн – для лиц II группы

Для получения компенсации работодатель должен подать заявку в течение 90 дней с момента трудоустройства работника. Это можно сделать онлайн через портал "Дия" или офлайн в центре занятости. Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней, а денежные средства поступают в течение пяти дней после положительного решения.