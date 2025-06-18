Защитникам упростили получение компенсации за аренду жилья: что изменится

Кабинет министров упростил порядок получения компенсации за аренду жилья для военных, ветеранов и других лиц, которые защищали Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в Порядок выплаты денежной компенсации лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) ими жилых помещений", - сообщил Мельничук.

Напомним, в марте Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты денежной компенсации военным за аренду ими жилых помещений.

Компенсация предусмотрена для тех, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, а также для лиц, чье жилье находится на территориях, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных РФ.

Кроме того, помощь могут получить военные, которые проходят реабилитацию вдали от места жительства.

Размер компенсации зависит от населенного пункта: в Киеве, Львове, Днепре и Одессе он составляет два прожиточных минимума, в областных центрах - полтора, а в других населенных пунктах - один прожиточный минимум. Также правительство внесло изменения в постановление, которое определяет порядок предоставления субвенций местным бюджетам для поддержки ветеранов и демобилизованных военных.

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